Bodrum Yerel Ürün platformu hizmete açıldı: Yerel üretici ile tüketici arasında köprü

Bodrum’un doğal ve kültürel zenginliğini yansıtan yerel ürünlerini tanıtmak ve üreticiyi desteklemek amacıyla Bodrum Belediyesi tarafından yaşama geçirilen “Bodrum Yerel Ürün” internet sitesi, yurttaşların hizmetine sunuldu.

Platformda; mandalina, bal, kolonya, lokum, reçel, sabun gibi birçok kategoride üretim yapan yerel üreticiler ve firmalar yer alıyor. Her üreticiye ait tanıtım ve iletişim bilgileri sayesinde tüketiciler, ürünlere doğrudan erişim sağlayabiliyor. Aynı zamanda çeşitli kooperatifler de site içerisinde tanıtılıyor; böylece yerel üretim destekleniyor ve bölge ekonomisine doğrudan katkı sağlanıyor.

Yurttaşlar, Bodrum Yerel Ürün platformu üzerinden Bodrum’da üretim yapan üreticilerin iletişim bilgilerine kolaylıkla ulaşabiliyor, ürün yelpazelerini inceleyebiliyor ve isterlerse üretici olarak başvuruda da bulunabiliyor. Yeşil mandalinadan zeytinyağına kadar uzanan zengin ürün çeşitliliğiyle dikkat çeken bu platform, hem üretici hem de tüketici için sürdürülebilir bir alışveriş ve tanıtım deneyimi sunuyor. Böylece yerel üretimin görünürlüğü artırılırken, tüketicilerin bilinçli tercihler yapmaları da desteklenmiş oluyor.

Bodrum’un sadece doğal güzellikleri ve tarihi mirasıyla değil, aynı zamanda topraklarında yetişen ürünleriyle de öne çıktığını vurgulayan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, “Bu topraklardan bizlere miras kalan değerleri tanıtmak ve yerel üreticilerimizi desteklemek, Bodrum Belediyesi olarak en büyük sorumluluklarımızdan biridir. Bu doğrultuda, Bodrum’da üretim yapan emekçilerimiz ile kent sakinlerimizi ve bölgemizi ziyaret eden vatandaşlarımızı bir araya getirmek için etkili ve anlamlı bir adım attık.

Yerel üreticilerimiz ile tüketiciler arasında köprü kuracak olan Bodrum Yerel Ürün sitesi hem yerel ekonomiyi güçlendirecek hem de üreticimize yeni bir nefes olacak” dedi. Yurttaşlar, detaylı bilgi ve başvurular için https://bodrumyerelurun.com/ adresini ziyaret edilebiliyor