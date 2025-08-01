Bolu’da yeşil alan seferberliği: 15 yeni park yolda

Bolu Belediyesi, kent genelindeki yeşil alan miktarını artırmak ve yurttaşlara daha fazla sosyal yaşam alanı sunmak amacıyla 15 yeni parkın yapımına başladı. Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın öncülüğünde yürütülen çalışmalarla birlikte, parkların yıl sonuna kadar tamamlanarak Boluluların hizmetine sunulması hedefleniyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen projeler kapsamında ayrıca, mevcut 4 park da baştan sona yenilenerek daha modern ve işlevsel hale getirilecek.

Şehrin birçok noktasında eş zamanlı sürdürülen park inşaatlarından biri de Alpağutbey Mahallesi Sınır Sokak’ta başladı. Burada tesviye çalışmaları hızla devam ederken, diğer mahallelerde de park yapımları sürüyor.

Yeni parkların içerisinde çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, oturma alanları ve zengin yeşil dokular yer alacak. Belediye yetkilileri, bu projelerin Bolululara nefes alabilecekleri, doğayla iç içe çağdaş yaşam alanları sunacağını belirtti.