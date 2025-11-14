Bulancak’ta dayanışma kampanyası

Bulancak Belediyesi, kullanılmayan ikinci el ev eşyalarını ihtiyaç sahipleri ile buluşturmaya devam ediyor. Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç’ın talimatı ile başlatılan proje kapsamında, ihtiyaç fazlası ve kullanılabilir durumda olan ev eşyaları; koltuk, çekyat, sandalye, masa, yatak, beyaz eşya vb. ev eşyaları toplanarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Desteğe ilişkin konuşan Sıbıç, “Birçoğumuzun evinde kullanmadığı, iyi durumda ve başkalarının ihtiyacı olabilecek eşyalar bulunmaktadır. Bu eşyalar fazlalık olarak evlerimizde ve depolarımızda yer kaplamakta ve işe yaramamaktadır. İşte bu eşyaları Belediyemiz aracılığı ile toplayıp dağıtarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu davranış sosyal manada gerekli olduğu kadar hem kalpleri hem de evleri ısıtacaktır. Tüm vatandaşlarımızın bu iyilik zincirine katkı sağlayacağını düşünüyorum” diye konuştu. Yurttaşlar, ihtiyaç fazlası eşyalarını; Bulancak Mahallesi, İtfaiye Sokak (Kadınlar Pazarı Zabıta Noktası) adresine teslim edebilirken, büyük boyutlu eşyaları için ise "Alo 153" No'lu hattımızı arayarak alınmasını isteyebilecek.