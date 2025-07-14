Burdur Belediyesi, yurttaşlar için sinema günleri düzenliyor

Burdur Belediyesi, yaz etkinlikleri kapsamında, sinema günleri düzenliyor. 1 Temmuz’dan bu yana her hafta salı günü Gençlik Parkı’nda Yeşilçam Nostaljisi ve her perşembe mahallelere getirilen gelen açık hava sineması ile yurttaşlara keyifli anlar yaşatılıyor. Etkinlikler kapsamında:

Fevzi Çakmak Mahallesi Mavi Park’ta “Bir Cumhuriyet şarkısı” isimli film gösterimde olacak. Cumhuriyet Meydanı’nda ise “Dayı 2” filmi gösterilecek. Şirinevler Parkı’nda “Geniş Aile 4” gösterime sunulacak. Emek Mahallesi Pazar alanı’nda “Tur rehberi” isimli film oynatılacak. A.İlci Mahallesi pazar alanında, “Loğusa” filmi gösterimde olacak. Menderes Mahallesi’nde “Efsane” filmi gösterilecek. Yenice, Dere ve Cemil Mahallesi’nde “Dayı 2” filminin gösterimi yapılacakken Şeker meydanında “Çocuk filmi” oynatılacak.