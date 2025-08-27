Bursa Gemlik’te ‘Katılımcı Bütçe’ dönemi başladı

Bursa Gemlik Belediyesi, ilçede yaşayan yurttaşların doğrudan karar alma süreçlerine katılımını sağlayacak “Katılımcı Bütçe” uygulamasını yaşama geçiriyor. Yeni sistemle birlikte belediyenin zorunlu harcamaları dışında kalan bütçenin hangi alanlarda kullanılacağına Gemlikliler de karar verecek. Katılımcı Bütçe uygulamasıyla mahallelerin öncelikli ihtiyaçları doğrudan yurttaşlar tarafından belirlenecek. Çocuk parkı, kaldırım yenileme ya da kültürel etkinlikler gibi konularda karar mekanizmasına mahalle sakinleri dahil olacak. Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Katılımcı Bütçe’nin önemine dikkat çekerek, “Mahallenizin ihtiyacını en iyi o mahallede yaşayanlar bilir. Çocuk parkı mı gerekiyor, kaldırımlar mı yenilenmeli, yoksa kültürel etkinlikler mi düzenlenmeli? İşte Katılımcı Bütçe sayesinde bu soruların cevabını doğrudan vatandaşlarımız verecek. Çünkü belediye bütçesi hepimizin ödediği vergilerle oluşuyor. Dolayısıyla bu vergilerin nasıl kullanılacağına da birlikte karar vermek en doğru yöntemdir” dedi.