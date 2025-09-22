Çankaya Belediyesi’nden ücretsiz tiyatro gösterisi

Çankaya Belediyesi, Ankara Tiyatro Yapımcıları Derneği ile birlikte “Bir Tadımlık Oyunlar” isimli etkinlik düzenleyecek. 28 Eylül Pazar günü Kuğulu Park’ta gerçekleştirilecek etkinlikle birlikte, saat 14.00’ten 18.00’e kadar yetişkinler ve çocuklar için ücretsiz olmak üzere tiyatro oyunları sergilenecek.