Çankaya’da 19 Mayıs ödüllü gençlik futbol turnuvası başlıyor

Çankaya’da 19 Mayıs ödüllü gençlik futbol turnuvası başlıyor

19.04.2026 16:24:00
Cumhuriyet/Ankara
Çankaya’da 19 Mayıs ödüllü gençlik futbol turnuvası başlıyor

Çankaya Belediyesi, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı anlamına yakışır bir organizasyonla karşılamaya hazırlanıyor. 2. Geleneksel 19 Mayıs Ödüllü Gençlik Futbol Turnuvası için başvuru süreci başladı. Turnuvaya, 18-35 yaşa arası gençler, belediyenin internet sitesi üzerinden başvuruda bulunabilecek.

Çankaya Belediyesi, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı yine dopdolu bir organizasyonla karşılamaya hazırlanıyor. Bu yıl 2.’si düzenlenecek Geleneksel 19 Mayıs Ödüllü Gençlik Futbol Turnuvası için başvuru süreci başladı. Başvurular, Çankaya Belediyesi’nin internet siteis üzerinden yapılabilecek. Başvuru yalnızca takım kaptanı tarafından yapılabilecek. 16 takım ile sınırlı Turnuva kontenjanı dolduğunda, başvurular kapanacak. Gençleri sporla buluşturmayı hedefleyen turnuva, amatör futbolculara hem kendilerini gösterme hem de rekabet dolu bir atmosferde mücadele etme fırsatı sunacak. Turnuvaya 18-35 yaş aralığında ve daha önce profesyonel futbol oynamamış sporcular katılabilecek. Kontenjanın sınırlı olması nedeniyle yoğun ilgi gören turnuvaya başvuru, 30 Nisan’a kadar sürecek. Kurtuluş Halı Sahası’nda gerçekleştirilecek Turnuva 3 Mayıs’ta başlayacak. 

 

