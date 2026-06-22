Çankaya’da Dünya Müzik Günü coşkusu

Çankaya Belediyesi, 21 Haziran Dünya Müzik Günü kapsamında birbirinden renkli konserleri Ankaralılarla buluşturdu. Çankaya'nın simge noktalarından Tunalı Hilmi Caddesi'ndeki Kuğulu Park ve Birlik Mahallesi'nde bulunan İsmet İnönü Parkı, gün boyu süren etkinliklerin merkezi oldu. Programın ilk etkinliği çocukların ve gençlerin hazırladığı “Renklerin Senfonisi” gösterisiyle Kuğulu Park’ta başladı. Ardından Sıla Argun, Jumping Cats ve Kayıtsız sahne alarak parkı dolduran müzikseverlere keyifli anlar yaşattı. Kutlamaların ikinci adresi ise İsmet İnönü Parkı oldu. Tantana Caz Korosu’nun performansıyla açılan program, BRLN konseriyle devam etti. Farklı yaş gruplarından çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinliklerde parklar müziğin ritmiyle canlandı. Etkinlikler, gün boyunca parkları müziğin ortak diliyle buluştururken farklı türlerdeki performansların ilgiyle takip edildiği kutlamalarda vatandaşlar hem sanatla iç içe vakit geçirdi hem de Dünya Müzik Günü’nün coşkusunu hep birlikte yaşadı.