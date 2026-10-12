Çankaya’da Mehmet Kınacı Bağ Evi müze oluyor

Ayrancı’daki tarihi Mehmet Kınacı Bağ Evi’ni kentin sosyal hafızasını yansıtacak bir müzeye dönüştürmek için kolları sıvayan Çankaya Belediyesi, projenin ilk adımı olarak başkentin kaybolan değerlerini kayıt altına alan “Anılarda Ankara, Meslekler ve Sosyal Hayat” kitabınının yeni genişletilmiş üçüncü Baskısını yayımladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile yapılan ortak çalışma doğrultusunda, Ayrancı Mahallesi Kuloğlu Sokak üzerinde yer alan tarihi Mehmet Kınacı Bağ Evi ile parsel içindeki cam piramit yapı, kültürel amaçla kullanılmak üzere 25 yıl süreyle bedelsiz olarak Çankaya Belediyesi’ne tahsis edildi. Tahsisin hemen ardından yapının kentin belleğini yaşatacak yaşayan bir müzeye dönüştürülmesi için projelendirme çalışmaları başlatıldı.

BAŞKENTİN ORTAK HAFIZASI

Proje; bilim insanları, uzman araştırmacılar ve koleksiyonerlerin rehberliğinde çok paydaşlı bir yaklaşımla yürütülüyor. Yapının Ankara’nın gündelik yaşamını, zanaatlarını ve sosyal yapısını yansıtan kalıcı bir müze olması hedeflenirken; sergilenecek dönemsel belgeler, objeler, efemeralar ve görsel arşivlerin temin süreci titizlikle sürdürülüyor.

ANILARDA ANKARA ÜÇÜNCÜ BASKISINI YAPTI

Müzenin kavramsal ve tarihsel zeminini oluşturmak üzere hazırlanan prestij yayın da okurla buluştu. Dr. Koray Özalp tarafından hazırlanan ve Ankara’nın kent belleğini belgeleyen "Anılarda Ankara, Meslekler ve Sosyal Hayat" kitabı genişletilmiş yeni baskısıyla yayımlandı. Özel fotoğraf, belge ve anlatıların bir araya getirildiği eser, hem kurulacak müzenin temel başvuru kaynağını oluşturuyor hem de Çankaya’nın kültürel yayıncılık mirasına değerli bir katkı sunuyor.