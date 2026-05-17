Çankaya Evleri Yıl Sonu Sergileri Çayyolu'nda ziyaretçilerle buluştu

Çankaya Belediyesi’nin Çankaya Evleri yıl sonu sergisinin ikincisi bu kez Çayyolu Muharrem Dalkılıç Parkı’nda sanatseverlerle buluştu. Belediye kursiyerlerinin yıl boyunca ortaya koyduğu el emeği ürünler, resimler ve tasarımlar ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Etkinlik kapsamında düzenlenen Çocuk Kitap Takas Şenliği ise özellikle minik katılımcıların yoğun ilgisini çekti. Çocuklar yanlarında getirdikleri kitapları değiş tokuş ederek hem paylaşma kültürünü yaşadı hem de yeni kitaplarla okuma alışkanlıklarını güçlendirdi. Sergi alanını ziyaret eden Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, kursiyerlerle sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı ve emekleri için teşekkür etti. Sanat, üretim ve dayanışmayı bir araya getiren etkinlikler gün boyunca renkli görüntülere sahne olurken, Çankaya Belediyesi benzer organizasyonların ilçenin farklı noktalarında devam edeceğini belirtti.