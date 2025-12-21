Çaykara Mahallesi’nde betonlama çalışması

Giresun Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü yol iyileştirme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda, şehrin yeni gelişmekte olan mahalleleri arasında yer alan Çaykara Mahallesi 61 No’lu Sokak’ta fen işleri müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucuda 150 metrelik yol betonlanarak yurttaşların hizmetine sunuldu. Uzun süredir toz ve çamur nedeniyle sıkıntı yaşayan mahalle sakinleri, yapılan betonlama çalışmasıyla rahat bir nefes aldı.

Betonlamanın ardından yolun modern ve kullanışlı hale gelmesinden memnuniyet duyduklarını ifade eden mahalle halkı, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse ve çalışmalarda emeği geçen belediye ekiplerine teşekkür etti.