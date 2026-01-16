ÇEM’deki minikler ilk karne sevincini yaşadı

Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çocuk Eğitim Merkezi’nin (ÇEM) minik öğrencileri, 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci döneminde ilk kez karne heyecanı yaşadı. Keçiören Belediye Başkanvekili Tolga Turgut programa katılarak minik öğrencileri ve ailelerini yalnız bırakmadı. Turgut, çocukların ilk karnelerini takdim ederek bu özel günde onların heyecanına ortak oldu.

ÇOCUKLARA HEDİYELER VERİLDİ

Çocuk Eğitim Merkezi’nin 3,5-5 yaş arası öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen yarıyıl karne töreni, renkli ve neşeli anlara sahne oldu. “Küçük Prens” temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte çocuklara kalem, balon ve kitap ayracı hediye edilerek karne sevinçleri taçlandırıldı. Etkinlik kapsamında, çocukların öğrenme süreçlerine olan ilgisini ve motivasyonunu artırmak, eğitim yolculuklarını keyifli anılarla desteklemek için çeşitli etkinlikler de düzenlendi.

‘KONTENJANLARIMIZIN TAMAMINI VATANDAŞLARIMIZA AYIRIYORUZ’

Keçiören Belediye Başkanvekili Tolga Turgut, etkinliğe katılan ailelere hitaben yaptığı konuşmada, ilk karnelerin çocukların eğitim hayatında unutulmaz bir yere sahip olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Çocuklarımız, daha çok karne alacaklar ama ilk alınan karne asla unutulmuyor. Yıllar sonra ne kadar başarılı olunursa olunsun, evlerde saklanan karneler hep bu ilk karneler oluyor. Bu vesileyle sizlerin nezdinde bütün öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Sizler de görüyorsunuz; bizim kreşlerimizde asla bir belediye müdürünün ya da bir başkan yardımcısının çocuğunu görme şansınız yok. Kontenjanlarımızın azalmaması için hiçbir kuruma kontenjan vermiyoruz. Keçiörenli aileler faydalansın istiyoruz. Bu nedenle müdürlerimizin çocuklarını, başkan yardımcılarımızın çocuklarını kendi kreşlerimize almıyoruz. Evlatlarınız vatana, millete hayırlı evlatlar olsun diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.”