İbrahim Tatlıses hakkında suç duyurusu: Adliyede ifade verdi

16.01.2026 16:46:00
DHA
Şarkıcı İbrahim Tatlıses, İzmir'de eski menajeri Şule Yazar'ın suç duyurusu üzerine şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. İzmir Adliyesi'nde ifade veren Tatlıses’in, Yazar hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Şarkıcı İbrahim Tatlıses hakkında eski menajeri Şule Yazar'ın suç duyurusu üzerine, 'Başkasına ait bir malı teslim almaya ve malın alınmasına karşı koymaya teşebbüs' suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Şikayete konu olayın, Yazar adına kayıtlı Konak ilçesindeki bir otelle ilgili olduğu belirtildi. Tatlıses, şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere bugün İzmir Adliyesi'ne geldi.

KABUL ETMEDİ, ŞİKAYETÇİ OLDU

Savcılıkta verdiği ifadede suçlamaları kabul etmeyen Tatlıses'in, Yazar hakkında suç duyurusunda bulunduğu kaydedildi.

İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tatlıses, adliyeden ayrıldı.

 

