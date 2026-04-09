Ceyhan Belediyesi’nden kantinlerde sıkı denetim

Adana Ceyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki okul kantinlerinde hijyen, son tüketim tarihi ve fiyat etiketi denetimlerini titizlikle gerçekleştirdi. Öğrencilerin sağlıklı ve güvenli gıdaya erişimini sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde, ürünlerin saklama koşulları ve genel temizlik kuralları da detaylı şekilde kontrol edildi. Denetimler kapsamında kurallara uymayan işletmelere gerekli uyarılar yapılırken, eksikliklerin giderilmesi için süre verildi. Ceyhan Belediyesi, çocukların sağlığını tehdit edebilecek unsurlara karşı denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.

YILDIZ: “ÇOCUKLARIMIZIN SAĞLIĞI BİZİM İÇİN ÖNCELİKTİR”

Ceyhan Belediye Başkan Vekili Avukat Sevil Aydar Yıldız yaptığı açıklamadan denetimlerin yıl boyunca aralıksız devam edeceğini ifade etti. Yıldız, “Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bizim için her şeyden önce gelir. Bu bilinçle zabıta ekiplerimiz okul kantinlerinde düzenli olarak denetimlerini sürdürüyor. Hijyen kurallarına uygunluk, ürünlerin son tüketim tarihleri ve fiyat etiketi kontrolleri titizlikle yapılıyor. Amacımız, öğrencilerimizin sağlıklı ortamlarda güvenle alışveriş yapabilmelerini sağlamaktır” dedi.