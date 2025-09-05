Çiftçi ve teknoloji Akşehir'de buluştu: 2. Tarım, Hayvancılık ve Yem Fuarı kapılarını açtı

Akşehir’de ikinci kez düzenlenen Tarım, Hayvancılık ve Yem Fuarı açılışına; çok sayıda siyasetçi, kamu kurum müdürleri, demokratik kitle örgütleri, kentin önde gelen kurumları, sektör temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Fuar kapsamında, tarım sektöründe kullanılan en yeni teknolojik makineler ve ekipmanlar sergilendi. Ziyaretçiler traktörlerden toprak işleme makinelerine, biçerdöverlerden hayvancılık ekipmanlarına kadar geniş bir ürün yelpazesiyle buluştu. Fuarın açılış töreni öncesinde saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra protokol üyeleri sahneye davet edilerek tarım ve hayvancılık sektörünün geliştirilmesi ve Akşehir’in yeri ile ilgili konuşmalarını yaptı. Protokol üyeleri konuşmalarının ardından stantları ziyaret ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

‘ZİYARETÇİ SAYISINDA BU YIL ÇITAYI DAHA YÜKSEĞE ÇIKARACAĞIZ’

Akşehir Belediye Başkanı Dr. A. Nuri Köksal; “Devlet, millet, siyaset, yerel yönetimler, ticaret erbapları ve sivil toplum örgütleri, aynı hedefe odaklandığımızda, gündelik ayrılık kaygılarını bir kenara bırakarak, birlikte hareket ettiğimizde, bu kadim coğrafyada yapılmayacak iş yoktur. Bugün, bu fuar vesilesiyle çok daha büyük işler yapma cesareti ve azmi bize verilmiştir. Nitekim, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi: ‘Türk genci, ecdadını tanıdıkça kendini daha büyük işler yapma azim ve cesaretini gösterecektir’ sözündeki hareketle, Akşehirliler, Akşehir tarihini her anlamda tanıdıkça, okudukça ve öğrendikçe, daha da motive olacak, moral bulacak ve olumsuz, kötümser söylemlerden uzak duracaktır” diye konuştu.