Çiğdemim Derneği 30. yaşını kutladı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde faaliyet gösteren Çiğdemim Derneği, kuruluşunun 30. yılını coşkulu etkinliklerle kutladı. 1996 yılından bu yana mahalle dayanışmasını, gönüllülüğü ve katılımcılığı esas alan dernek, üç on yıllık yolculuğunu üyeleri ve komşularıyla birlikte gururla karşılıyor.

Kutlama programı kapsamında ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı olan Anıtkabir ziyaret edildi. Dernek üyeleri ve mahalle sakinlerinin katılımıyla gerçekleşen törende mozoleye çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve Anıtkabir Özel Defteri’ne, Çiğdemim Derneği’nin dayanışma ve örgütlü güç vurgusunu içeren duygu ve düşünceleri yazıldı.

Anıtkabir ziyaretinin ardından düzenlenen etkinlikte, derneğin 30. yılına özel hazırlanan pasta kesilerek bu gün coşkuyla kutlandı. Katılımcılar, geçmişten bugüne uzanan bu güçlü dayanışma hikâyesini birlikte anarken, gelecek yıllara dair umut ve heyecanlarını da paylaştı.

Çiğdemim Derneği yetkilileri yaptıkları açıklamada, “30 yıl boyunca mahallemizde dayanışmayı büyüten, birlikte üretmenin ve paylaşmanın en güzel örneklerini ortaya koyan tüm üyelerimize ve komşularımıza teşekkür ediyoruz. Bu başarı hepimizin” ifadelerine yer verdi.

30.yıl etkinliklerinin yıl boyunca çeşitli kültür, sanat ve sosyal sorumluluk çalışmalarıyla devam edeceği bildirildi. Hava muhalefeti nedeniyle ertelen 30. Yıl Komşuluk Günü Panayırının mayısın son haftası veya haziranın ilk haftası yapılacağını bildiren yetkililer yaz boyunca 30.Yıl Açık Hava Konserleri ve sinema gösterimleri yapılacağını da eklediler.

Dernek binasına yapılan 30. yıl Hatıra Panosunda da yıl boyunca komşular fotoğraf çekip sosyal medya hesaplarından paylaşacaklar. Her ay dernek hesabını etiketleyerek paylaşım yapanlar arasından çekilişle belirleneceklere çeşitli ödüller verilecek.