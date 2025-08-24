Çığlık Boğazı’nda öğrenciler kilometrelerce yürüyordu: Gazipaşa Belediyesi kırsala asfalt çalışması başlattı

Antalya Gazipaşa Belediyesi’nin Çığlık Boğazı mevkii’nde başlattığı asfalt çalışmasına ilişkin Çığlık Mahallesi Muhtarı İlker Özcan, “Taşımalı eğitim gören öğrencilerimiz, olumsuz hava koşullarında kilometrelerce yürümek zorunda kalıyordu. Şimdi daha güvenli ve konforlu yollara kavuşuyoruz” dedi. Antalya Gazipaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çığlık Boğazı olarak bilinen Çığlık, Yeşilyurt, Çörüş, Çakmak ve Küçüklü mahallerinde (köylerine) asfalt yol çalışmalarına başladı. Bölgede yaklaşık 6 ay süren altyapı çalışmaları sonucunda Çığlık Mahallesi Dutlu Mevkii’nde asfalt serimine başlayan ekipler, sırayla Çığlık boğazında bulunan tüm köylerdeki zorlu yollara asfalt serimi yapacak. Asfalt serim çalışmalarının yaz sezonu boyunca bölgede devam edeceğini belirten Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, “Önceliğimiz vatandaşlarımızın yaşadığı yerleri daha yaşanabilir hale getirmek. Sırayla, planla ve programlı bir şekilde, kimseyi ötekileştirmeden çalışıyoruz” dedi. Çığlık Mahallesi Muhtarı İlker Özcan ise taşımalı eğitimden kaynaklı öğrencilerin çektiği sıkıntıları dile getirerek “Uzun yıllardır köyümüzün yol sorunu vardı. Taşımalı eğitim gören öğrencilerimiz, olumsuz hava koşullarında kilometrelerce yürümek zorunda kalıyordu. Şimdi daha güvenli ve konforlu yollara kavuşuyoruz” ifadelerini kullandı.