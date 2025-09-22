Cin Ali Sokak Oyunları Şenliği Çankaya’da düzenlenecek

Çankaya Belediyesi ve Cin Ali Müzesi, “Cin Ali Sokak Oyunları Şenliği”ni yaşama geçirmeye hazırlanıyor. 28 Eylül’de Demokrasi ve Çocuk Hakları Parkı’nda saat 14.00 ile 18.00 arası yapılacak etkinlikte çocuklar, “Misket, topaç, lastik, ip atlama, seksek, halhal, beştaş, yakartop, mendil kapmaca, halat çekme” gibi oyunlar oynayacak.