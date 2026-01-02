Çırpanoğlu öğrencilerden gelen talebi yerine getirdi: Okul yoluna otobüs durağı yapıldı

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu Gazi Üniversitesi TUSAŞ Kahramankazan Meslek Yüksekokulu’nda düzenlenen bir söyleşiye katıldı.

Öğrenciler, okul çevresinde otobüs durağı bulunmamasının ulaşımda zorluk yaşattığını dile getirerek Çırpanoğlu'ndan bir otobüs durağı yapılmasını talep etti. Öğrencilerin bu talebine kayıtsız kalmayan Çırpanoğlu’nun talimatları doğrultusunda ekipler harekete geçti.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından okul yoluna otobüs durağı yerleştirme çalışmaları kısa sürede tamamlandı. Durağın daha konforlu hale getirilmesi amacıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de devreye girerek otobüs durağına oturma bankları kazandırdı. Yapılan çalışmalar sayesinde öğrenciler, artık toplu taşıma araçlarını daha güvenli ve rahat bir ortamda bekleyebiliyor.

"GENÇLERİN KENDİNİ GÜVENDE VE RAHAT HİSSETMESİ ÖNCELİĞİMİZ"

"Gençlerimizin ve öğrencilerimizin talepleri bizim için çok kıymetli diyen" Çırpanoğlu, "Gençlerimizin söyleşi sırasında ilettikleri otobüs durağı isteğini hemen değerlendirdik. Öğrencilerimizin ulaşımda sorun yaşamaması, kendilerini güvende ve rahat hissetmeleri önceliğimiz... Kahramankazan’da eğitime ve gençliğe destek olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.