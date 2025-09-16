Çukurova Belediyesi’nden down sendromlu çocuklara özel müzik dinletisi

Çukurova Belediyesi, Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği iş birliğiyle Hayalpark Tesisleri’nde bulunan Engelli Yüzme Havuzu’nda özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Güney Kore’den gelen gönüllü grup, down sendromlu çocuklar için müzik dinletisi sundu. Etkinliğe Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, mahalle muhtarları, Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği Başkanı Hacer Sinar, Güney Koreli gönüllü müzisyen topluluğu, özel gereksinimli çocuklar ve aileleri katıldı. Etkinlik kapsamında Güney Kore’den gelen gönüllü grup, down sendromlu çocuklar için müzik dinletisi sundu. Başkan Kozay, etkinlik boyunca çocuklarla tek tek selamlaştı, ailelerle sohbet etti.

‘MÜZİK EVRENSELDİR, TIPKI SEVGİ GİBİ’

Etkinliğe ilişkin konuşan Başkan Kozay, “Farklılıklarımızla zenginleştiğimiz, kalpten kalbe kurulan bağların gücüne inandığımız bir buluşma gerçekleştirdik. Her bir çocukta ayrı bir umut, ayrı bir enerji gördük. Engel yok, sadece kocaman bir sevgi var. Böyle anlar, hepimize güç veriyor. Down sendromlu çocuklarımızın gülümsemesi, Güney Kore’den gelen gönüllülerimizin yüreğiyle buluştu. Müzik evrenseldir, tıpkı sevgi gibi” dedi. Etkinlik sonunda aileler, bu özel buluşmayı organize eden Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay’a teşekkürlerini dile getirdi. Özellikle çocukların mutluluğuna tanıklık eden aileler, bu tür etkinliklerin artarak devam etmesini diledi.