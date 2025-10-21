Cumhuriyet Coşkusu Bursa’yı Sarıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yıl dönümünü dolu dolu kutlamaya hazırlanıyor. Kentin her köşesinde gerçekleştirilecek konserler, film gösterimleri, spor etkinlikleri ve yürüyüşlerle Cumhuriyet coşkusu günlerce sürecek.

CUMHURİYET COŞKUSU KENTE YAYILACAK

Kutlamalar, 24 Ekim Perşembe günü Temenyeri Parkı’nda gerçekleştirilecek “Atatürk-1” film gösterimiyle başlayacak. 25 Ekim’de yine aynı alanda “Atatürk-2” filmi gösterilecek. Aynı tarihlerde Mihraplı Futbol Sahası’nda ayak tenisi ve yetişkinler tenis turnuvaları düzenlenecek.

KUBAT, BURAY, IŞIN KARACA VE EDİS SAHNEDE

Etkinliklerin ilk konseri 25 Ekim Cumartesi günü Gürsu İlçe Meydanı’nda gerçekleşecek. Sevilen sanatçı Kubat, Bursalılarla buluşarak Cumhuriyet coşkusuna ses olacak.

26 Ekim Pazar günü Buray, Yıldırım Eski İhtisas Hastanesi alanında hayranlarıyla bir araya gelecek. Aynı gün Kültürpark Atatürk Stadyumu Meydanı’nda oryantiring yarışı, Tayyare Kültür Merkezi’nde “Bir Cumhuriyet Şarkısı” adlı film gösterimi, İznik ve Keles’te ise müzik konserleri düzenlenecek.

27 Ekim Pazartesi günü ise Orhangazi Cumhuriyet Alanı’nda Işın Karaca sahne alarak unutulmaz bir konser verecek.

CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜ VE EDİS KONSERİYLE COŞKU DORUĞA ÇIKACAK

29 Ekim Çarşamba günü sabah saatlerinde Heykel Atatürk Anıtı önünde yapılacak resmi törenlerin ardından, Cumhuriyet heyecanı tüm gün boyunca sürecek. Kapanca-Tirilye rotasında doğa yürüyüşü, Kaplıkaya Huzurevi’nde Cumhuriyet etkinlikleri, Atatürk Caddesi UNESCO Meydanı’nda dev puzzle çalışması ve ödül törenleriyle kent bayram havasına bürünecek.

Akşam saat 19.00’da, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda “Cumhuriyet Yürüyüşü” gerçekleştirilecek. On binlerce vatandaşın katılması beklenen yürüyüşün ardından saat 20.00’de Nilüfer Hastane Alanı’nda Edis konseri ile coşku doruğa ulaşacak.

“TÜM HALKIMIZI DAVET EDİYORUM”

Marmara Belediyeler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını kentin her noktasına yayacaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyet Bayramımızı yine alanlarda, hep birlikte kutlayacağız. Cumhuriyetimize büyük bir coşkuyla sahip çıkacağız. Tüm halkımızı 24-30 Ekim tarihleri arasındaki etkinliklere, özellikle de 29 Ekim’de Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda düzenleyeceğimiz ‘Cumhuriyet Yürüyüşü’ne ve sonrasındaki Edis konserine davet ediyorum. Şimdiden herkesin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum.”

Kutlamalar, 30 Ekim Perşembe günü Tayyare Kültür Merkezi’nde öğrenciler için düzenlenecek “Mustafa” film gösterimiyle sona erecek.