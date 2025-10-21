Cumhuriyet coşkusu dijitalde de yaşanacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 102. kuruluş yıl dönümünü sadece meydanlarda değil, dijital dünyada da kutlamak için yenilikçi bir proje başlattı. “Cumhuriyet demek, ne demek?” temasıyla hayata geçirilen proje kapsamında vatandaşlar, ‘cumhuriyetdemek.com’ adresini ziyaret ederek “Cumhuriyet demek…” cümlesini kendi ifadeleriyle tamamlayacak.

CUMHURİYET COŞKUSUNA DİJİTAL DOKUNUŞ

Belediyenin dijital katılım projesi, Cumhuriyet coşkusuna yeni bir boyut kazandırıyor. Siteye gönderilen her cümle, belediye ekipleri tarafından incelenip onaylandıktan sonra yapay zekâ (AI) teknolojisi kullanılarak kişiye özel bir görsele dönüştürülecek. Katılımcılar, oluşturulan bu görselleri 28 Ekim tarihine kadar teslim alarak, sosyal medya hesaplarında paylaşabilecek. Böylece Bursalılar, Cumhuriyet coşkusunu hem dijitalde hem sokaklarda yaşatma fırsatı bulacak.

SEÇİLEN CÜMLELER BURSA SOKAKLARINDA YANKILANACAK

Proje kapsamında vatandaşlar tarafından gönderilen ifadeler arasından 16 özel cümle, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı görsellerle birlikte kentin meydanlarında, caddelerinde ve dijital panolarında sergilenecek. Böylece Bursalıların Cumhuriyet’e dair duyguları, şehrin dört bir yanında herkesle paylaşılacak.

“BU YIL CUMHURİYET COŞKUSU, HALKIN SÖZLERİYLE HAYAT BULACAK”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Cumhuriyet’in herkesin kalbinde farklı bir anlam taşıdığını belirterek projenin önemine dikkat çekti.

Başkan Bozbey, “Cumhuriyet’in 102. yılını kutlarken, halkımızın duygularına yer veren bu özel dijital katılım projesini hayata geçirdik. ‘Cumhuriyet demek…’ cümlesini herkesin kendi sözcükleriyle tamamlamasını istiyoruz. Paylaşılan ifadeler iletişim ekibimiz tarafından değerlendirilecek, seçilen 16 cümle ise özel görsellerle birlikte Bursa’nın dört bir yanında yerini alacak. Bu yıl Cumhuriyet coşkusu, hepimizin sözleriyle hayat bulacak. Tüm halkımızı kendi ‘Cumhuriyet’ tanımını oluşturarak bu dijital sergiye katılmaya davet ediyorum” dedi.

Proje, 28 Ekim tarihine kadar devam edecek ve Cumhuriyet’in 102. yılı kutlamaları kapsamında Bursa genelinde sergilenecek.