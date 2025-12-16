ÇYDD’den 'zeytin ağacı' çağrısı: 'Barışın ağacını geleceğe taşıyalım'

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Adana, Çukurova, Tarsus, Mersin, Mezitli ve Silifke Şubeleri, kurucuları merhum Prof. Dr. Türkan Saylan’ın doğum gününe denk gelen günde, zeytin ağacının korunması ve çoğaltılması için ortak bir açıklama yayımladı. Açıklamayı ÇYDD Çukurova Şube Başkanı Sibel Özgümüş yaptı.

Özgümüş, zeytin ağacının binlerce yıldır Anadolu topraklarında kök saldığını belirterek, “barışın, bilgeliğin ve kültürel sürekliliğin sembolü” olduğuna dikkat çekti. “Zeytin, yalnızca bir ağaç değil; kültürümüzün hafızası, insanlığın ortak mirası ve gelecekte de bereket kapılarımızdan birisidir” diyen Özgümüş, ÇYDD’nin bu mirasa sahip çıkmanın sorumluluğunu taşıdığını vurguladı.

Açıklamada, zeytin fidanı dikiminin yalnızca kültürel bir sorumluluk olmadığı; doğanın korunmasına, ülke ekonomisine katkıya ve sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaşmasına da hizmet ettiği ifade edildi. Zeytinin “sağlıklı yaşamın temel taşlarından biri” olduğuna işaret eden Özgümüş, zeytinin sofralara bereket, sağlığa güç, üreticiye ise geçim kaynağı sunduğunu dile getirdi.

ÇYDD ayrıca zeytin ağacının sadece büyük bahçelerde değil, bireylerin yaşam alanlarında da yetiştirilebileceğini belirterek, her evin pencere önü ya da balkonunda büyütülecek küçük bir fidanın zamanla köklü bir ağaca dönüşebileceğini kaydetti. Dernek, toplumun her kesimini bu koruma hareketine bireysel olarak katılmaya çağırdı.

Şubeler, açıklamayı Akdeniz’den Ege’ye uzanan ortak mesajla tamamladı: “Gelin Barışın Ağacını Geleceğe Daha Büyük Bir Sevgi İle Taşıyalım."