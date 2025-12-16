Ergin Ataman'dan Fenerbahçe taraftarına sert tepki: '10 bin eğitimsiz...'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
16.12.2025 23:23:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Panathinaikos, EuroLeague'de konuk olduğu Fenerbahçe Beko'yu 81-77 yenerken, Yunan takımının başantrenörü Ergin Ataman maçın ardından yaptığı açıklamada sarı lacivertli taraftarlara tepki gösterdi.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 16. haftasında konuk ettiği Yunanistan ekibi Panathinaikos'a 81-77 mağlup oldu. 

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'ın maçın ardından yaptığı açıklamada, tribünlerden annesine edilen küfürlere çok sert tepki gösterdi. 

Ataman'ın açıklamaları şöyle:

"Neden anlamıyorum ama 10 bin eğitimsiz Fenerbahçe taraftarı, 88 yaşındaki eğitimli anneme yönelik tezahürat yapmaya başladı. Sonrasında ise Allah bize yardımcı oldu. Oyuncularımız şutları atmaya başladı, savunmada ise agresif oynadık. Allah bize yardım etti ve gereken cevabı sahada verdik. Bu kadar. Gerçekten bu eğitimsiz insanların tezahüratları için çok üzgünüm."

