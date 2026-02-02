Damal'da duygulandıran kurtarma operasyonu

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in Damal ilçesi ziyareti sırasında tesadüfen karşılaştığı yaralı tilki, belediyenin hızlı müdahalesiyle koruma altına alındı. Kaldırım kenarına sığınan bitkin haldeki tilki için adeta zamanla yarışıldı.

KALDIRIMDA YAŞAM MÜCADELESİ

Damal ilçesinde bulunduğu sırada bir kaldırımın kuytu köşesine sığınmış, hareket etmekte güçlük çeken küçük bir tilkiyi fark eden Başkan Faruk Demir, durumu görür görmez harekete geçti. Tilkinin yaralı ve yardıma muhtaç olduğunu saptayan Demir, vakit kaybetmeden Ardahan Belediyesi Veteriner Hekimi Baran Bey ile telefon trafiği başlattı.

GEZİCİ HAYVAN HASTANESİ GÖREV BAŞINDA

Başkan Demir'in talimatıyla, Ardahan Belediyesi'ne ait tam teşekküllü Gezici Hayvan Hastanesi ve uzman ekipler ivedilikle Damal ilçesine sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaralı canlıyı çevreye zarar vermeden ve ürkütmeden teslim alarak mobil müdahale aracına taşıdı.

TEDAVİ SÜRECİ BAŞLADI

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı tilki, kapsamlı tedavi ve rehabilitasyon süreci için Ardahan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne nakledildi. Yaralı tilkinin sağlık durumuyla yakından ilgilenen ekipler, tedavisinin tamamlanmasının ardından hayvanın yeniden doğal yaşam alanına salınacağını belirtti.