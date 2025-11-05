Defne’de Ebeveyn-Çocuk Oyun Atölyesi açılışı yaklaşıyor

Hatay Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün, yapımında son aşamaya gelinen Ebeveyn-Çocuk Oyun Atölyesi ile miniklere özel bir alan oluşturuyor. Başkan Özgün, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Miniklerimize özel bir alan kazandıracağımızı, onların dünyasına renk ve neşe katacağımızı söylemiştik. Bugün, bu sözümüzü tutmanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. Yakında kapılarını açacak olan Ebeveyn-Çocuk Oyun Atölyesi; miniklerin ebeveynleriyle birlikte eğitici, öğretici ve eğlenceli aktivitelerle dolu vakit geçirebileceği bir alan olarak tasarlandı. Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün, çocukların gelişimine değer katan projelerle Defne’nin yarınlarını güzelleştirmeye kararlılıkla devam ettiklerini vurguladı.