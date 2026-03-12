Divriğililer 'Halk İftarı'nda bir araya gelecek

Sivas Divriği Belediyesi geçen yıl ilkini gerçekleştirdiği "Halk İftarı" programını bu yıl da düzenleyecek. Divriği Belediye Başkanı Cihan Deniz Akbaş, gelenekselleşen bir etkinlik haline gelecek olan Halk İftarı programına tüm Divriğilileri davet etti.

Akbaş yaptığı açıklamada, "Ramazan’ın bereketini hemşehrilerimizle aynı sofrada paylaşmanın mutluluğunu bu yıl da yaşayacağız. Geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz ve büyük bir birliktelikle buluştuğumuz Halk İftarımızı, bu yıl da gelenekselleştirerek 2. Geleneksel Halk İftarı olarak yeniden düzenliyoruz. Kardeşliğin, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel yaşandığı bu mübarek ayda tüm hemşehrilerimizi gönül soframıza davet ediyoruz. Birlikte aynı sofrada buluşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.

Halk İftarı yarın Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak.