Diyabet Haftası'na özel farkındalık semineri

Kahramankazan Belediyesi ve Özel Ortadoğu Hastanesi Diyabet Haftası için farkındalık semineri düzenledi.

Belediye Nikah Salonunda, Sağlık İşleri Müdürlüğünün koordinasyonuyla gerçekleştirilen seminere Kahramankazan Belediye Başkan Yardımcısı Cemal Öztürk, birim müdürleri, belediye personeli ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Seminerin konuşmacısı Uzm. Dyt. Sümeyye Şerifoğlu, diyabetin erken teşhisi, diyabetle yaşam, doğru beslenme alışkanlıkları ve hastalığın kontrol altında tutulmasında bireysel farkındalığın önemi üzerine bilgi verdi. Şerifoğlu, diyabetin yalnızca tıbbi bir durum değil, aynı zamanda sağlıklı yaşam bilincinin önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

Katılımcılar diyabetle ilgili güncel bilgiler edinirken, uzmanla birebir görüşerek merak ettikleri sorulara detaylı yanıtlar alma fırsatı buldu.