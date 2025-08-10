Diyarbakır’da kadın cinayetlerine karşı farkındalık çalışması başlatıldı

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile ilçe belediyeleri Kadın Politikaları müdürlükleri, kadın cinayetlerine ve kadına yönelik şiddete karşı toplumsal farkındalık oluşturmak için Bağlar ilçesindeki Koşuyolu Parkında bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Diyarbakır Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi (DİKASUM) ile ilçe belediyelerinin stant açtığı alanda, kadına yönelik şiddet karşısında kadınların başvuracağı merkezlerin iletişim bilgilerinin sunulduğu sinevizyon gösterildi.

Çok sayıda kadının bir araya gelerek başlattığı farkındalık çalışması hakkında açıklama yapan Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Özden Gürbüz Sümer, 25 Kasım’da "Sözümüz bitmedi şiddeti birlikte durduracağız" kampanyasının bir parçası olarak burada bulunduklarını kaydetti.

‘MERKEZ VE KIRSAL MAHALLELERDE BU KAMPANYAYI YÜRÜTMEYE ÇALIŞTIK’

İlçe belediyeleriyle kampanyayı yürütmeye çalıştıklarını belirten Sümer şunları söyledi:

“Bugün burada aslında 25 Kasım’da verdiğiniz bir kampanyanın parçası olarak bulunuyoruz. Bu kampanyamız ‘Sözümüz bitmedi şiddeti birlikte durduracağız’ kampanyasıydı. Biz 25 Kasım’dan bugüne kadar gerek Büyükşehir Belediyesi gerek ilçe belediyeleri olarak ve kadın alanında yani şiddetle mücadele alanında çalışan arkadaşlarımız olarak; merkez ve kırsal mahallelerde bu kampanyayı yürütmeye çalıştık.”

‘ŞİDDETİN GİDEREK ARTTIĞI BİR GERÇEKLİKLE YÜZ YÜZEYİZ’

Diyarbakır’da son bir ayda 4 kadının katledilmesi ve bir kadının ise şüpheli ölümünün yaşandığını aktaran Sümer, “Geldiğimiz noktada şiddetin giderek arttığı bir gerçeklikle yüz yüzeyiz. Kadına yönelik her türlü şiddetin katlanarak devam ettiği bir dönemde özellikle kentimizde son bir ayda dört kadının katledilmesi, bir kadının ise şüpheli ölümü sonrasında biz artık bu işin sadece kadınlar değil tüm kentin, kentin tüm bileşenlerinin gündemine koymamız gerektiğini düşündük” dedi.

‘ŞİDDETİ BİRLİKTE DURDURACAĞIZ’

Özden Gürbüz Sümer, kadına yönelik şiddete dur demek çalışmalarının startını Koşuyolu Parkından verdiklerini belirterek, parklarda geceleri birtakım etkinlikler yapacakalarını söyledi. Sümer, "Öncelikle şiddetle mücadele alanında çalışan tüm danışma ve dayanışma merkezlerimiz stantlarını kuracak. Bugün burada başladık ama dediğimiz gibi gerek dört merkez ilçemizde, gerekse dış ilçelerimizde, köylerimizde bu kampanyanın çalışmalarını yürüteceğiz. Hep birlikte şiddete dur diyeceğiz. Bu yüzden buradayız” diye konuştu.

YURTTAŞLARA BROŞÜR DAĞITILDI

Açıklamanın ardından kadınlar üzerinde “Kadına Karşı Şiddetle Mücadelemizi Büyütüyor, Kadın Kırımına İsyan Ediyoruz” ve “Sözümüz Bitmedi Şiddeti Birlikte Durduracağız” sloganlarının yazılı olduğu broşürleri parkta bulunan yurttaşlara dağıttı. Kadınlar, broşürleri dağıtırken aynı zamanda kadına yönelik şiddete karşı nelerin yapılması gerektiği hakkında yurttaşlara bilgi verdi.

Kadın cinayetlerine karşı farkındalık çalışması, yaz boyunca kent geneli ve tüm ilçelerdeki parklarda devam edecek.