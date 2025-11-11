Doğanşehir Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor

Doğanşehir Belediyesi, ilçeyi daha modern, güvenli ve yaşanabilir bir yer haline getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Sürgü Mahallesi’nde yürütülen yeni yol açım çalışmalarıyla ulaşım ağı güçlendiriliyor. Bıçakçı Mahallesi’nde yapılan stabilize yol çalışması ve Sürgü Mahallesi’nde gerçekleştirilen malzeme serimi yapılıyor. Gövdeli Mahallesi’nde sürdürülen yol genişletme çalışması yapılıyor.

İlçe merkezinde çevre temizliği çalışmaları sürüyor. Hayvan Barınağı projesinde de çalışmalar devam ediyor.

Doğanşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “İlçemize değer katmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyor, destekleri için kıymetli hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.