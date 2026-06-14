Doğanşehir’de çocuklar doyasıya eğlendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki çocuklara moral ve neşe aşılamayı hedefleyen Playland Eğlence TIR'ı, "5. Geleneksel Çocuk Festivali" kapsamında Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki çocuklarla buluştu.
Doğanşehir Belediyesi ve Playland işbirliğiyle yaşama geçirilen etkinlik, Doğanşehir Belediyesi Millet Bahçesi’nde yapıldı. Festival kapsamında alana kurulan ücretsiz dev oyun parkurları ve eğlence alanları, çocukların yoğun katılımıyla adeta bir şölen havasına büründü.
Depremin izlerini silmek ve miniklerin yüzünü güldürmek amacıyla düzenlenen festivalde çocuklar, gün boyu coşku dolu anlar yaşadı. Etkinliğe katılarak çocukların sevincine ortak olan Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, organizasyondan duyduğu mutluluğu dile getirdi.