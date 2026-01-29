Doğanşehir’de kar seferberliği: Belediye ekipleri 7/24 sahada

Malatya Doğanşehir’de kar kalınlığı yer yer 60 santimetreye ulaşırken, Belediye Başkanı Mehmet Bayram’ın koordinesindeki ekipler, ulaşımın aksamaması için gece gündüz demeden teyakkuz halinde çalışıyor.

Doğanşehir genelinde etkisini artıran yoğun kar yağışı sonrası, Doğanşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçede kar kalınlığının yer yer 60 santimetreyi bulmasına rağmen; tüm araç, iş makinesi ve personel gücüyle seferber olan belediye ekipleri, yurttaşların mağduriyet yaşamaması için yoğun mesai harcıyor.

ANA ARTERLER VE ACİL GÜZERGÂHLARA ÖNCELİK VERİLİYOR

Karla mücadele çalışmaları kapsamında öncelikle ana arterler, hastane yolları ve acil ulaşım güzergâhları açık tutuluyor. Belediye bünyesindeki kar küreme ve tuzlama araçları, ilçenin dört bir yanında çalışmalar yaparak trafiğin akışını sağlıyor.

BAYRAM: "TÜM İMKANLARIMIZLA SAHADAYIZ"

Çalışmaları yerinde inceleyen ve süreçle ilgili bir açıklama yapan Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, şunları kaydetti:

“Doğanşehir ilçemizde etkisini artıran yoğun kar yağışına rağmen ekiplerimiz; tüm araç ve personel gücüyle sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Hizmetlerimiz hiçbir şekilde aksamadan devam etmekte olup, öncelikle ana arterler ve acil ulaşım güzergâhlarında karla mücadele çalışmaları titizlikle yürütülmektedir. Hemşerilerimizin güvenliği için tüm imkânlarımızla sahadayız. Vatandaşlarımızdan bu süreçte sabırlı, dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ederiz.”

KESİNTİSİZ HİZMET, GÜVENLİ ULAŞIM

Belediye ekipleri, sadece yol açma çalışmalarıyla değil, aynı zamanda buzlanma riskine karşı yürütülen tuzlama faaliyetleriyle de olası kazaların önüne geçmeyi hedefliyor. Doğanşehir Belediyesi, kar yağışının devam ettiği süre boyunca çağrı merkezi ve kriz merkezinden gelen veriler doğrultusunda 7/24 esasıyla görev yapmaya devam ediyor.