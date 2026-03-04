Malatya Doğanşehir'de, depremden etkilenen yerel ekonominin yeniden canlandırılması amacıyla kurulan "Ortak Hayaller Ortak Kullanım ve Üretim Tesisi" düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Fransa Hükümeti’nin finansmanı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) iş birliğinde yürütülen İş Sürekliliği Destek Programı kapsamında hayata geçirilen açılışa; Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, Malatya Vali Yardımcısı Bilal Basri, Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Isabelle Dumont, Doğanşehir Kaymakamımız Ahmet Fatih Sungur, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino, TESK AB ve Dış İlişkiler Müdürü Fuat Elvan ve Malatya Doğanşehir Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Rıfat Topal ile ilçe protokolü katıldı.

Açılışın ardından tesis gezilerek sunulan eğitim, danışmanlık ve ortak çalışma alanları hakkında bilgi alındı. Tesis, depremden etkilenen mikro işletmelere yönelik erişilebilir, kapsayıcı ve kadın dostu yapısıyla yerel kalkınmaya katkı sunmayı amaçlıyor.