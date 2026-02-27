Elmadağ’da denetimler ramazan ayında da sürüyor

Cumhuriyet Gazetesi Logo
27.02.2026 10:28:00
Cumhuriyet/Ankara
Elmadağ Belediyesi, ramazan ayında da yurttaşların gıda sağlığı ve güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor. Ramazan ayında sıklıkla alışveriş yapılan fırınlara, marketlere, şarküterilere ve tatlı satış noktalarına yoğun denetim uygulanıyor. Belediyeden denetimlere ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Zabıta ekiplerimiz, mübarek Ramazan ayında hemşehrilerimizin sağlığı ve güvenliği için market, fırın, pastane, tatlı satış noktaları ve şarküterilerde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Raf ve fiyat kontrollerinden hijyen denetimlerine kadar her detay titizlikle inceleniyor. Amacımız; vatandaşlarımızın alışverişlerini gönül rahatlığıyla yapabilmesini sağlamak. Ramazan’ın bereketine gölge düşmemesi için ekiplerimiz özveriyle görevini sürdürüyor.”

