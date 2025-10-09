Elmadağ'da geleceğin yıldızları sahada

Elmadağ Belediyesi bünyesinde görev yapan badminton antrenörleri eşliğinde gerçekleştirilen seçmelerde minik sporcuların gösterdikleri azim, enerji ve kararlılık, izleyenleri gururlandırdı. Belediye tarafından yapılan açıklamada, “Spor, sadece fiziksel bir aktivite değil, aynı zamanda özgüven, disiplin ve takım ruhu kazandıran önemli bir yaşam becerisidir. Bizler de belediye olarak, çocuklarımızın hem bedensel hem de ruhsal gelişimlerini desteklemek amacıyla spora yatırım yapmaya, onların potansiyellerini keşfetmelerine imkân tanımaya devam ediyoruz. Bu kapsamda düzenlenen badminton seçmeleri, minik sporcularımızın gelecekte önemli başarılar elde edeceklerine dair umutlarımızı pekiştirdi. Her bir çocuğumuzun enerjisi, kararlılığı ve spor sevgisiyle geleceğin şampiyonları arasında yer alacağına inanıyoruz. Sporu ve sporcuyu her zaman destekleyen bir belediye olarak, çocuklarımızın yanında olmaya, onların başarı hikâyelerine katkı sunmaya devam edeceğiz. Tüm minik sporcularımızı yürekten kutluyor, antrenörlerimize ve emeği geçen tüm ekibimize teşekkür ediyoruz” denildi.