Engelsiz Yaşam Merkezi’nde kardeş kurum buluşması

Konya Meliha Ercan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü sakinleri, Manavgat Belediyesi bünyesinde hizmet veren Ilıca Meliha Ercan Engelsiz Yaşam Merkezi’ni ziyaret etti. Manavgat Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek de ziyaret kapsamında misafir heyete eşlik etti. Meliha Ercan Vakfı Genel Müdürü Nil Batu ve Meliha Ercan Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Nuri Baysal öncülüğünde gerçekleştirilen ziyarette, iki kardeş kurum arasında sosyal hizmet uygulamalarına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Huzurevi sakinleri, Engelsiz Yaşam Merkezi’nin özel bireylere yönelik sunduğu eğitim, rehabilitasyon, sosyal uyum, psiko-sosyal destek ve atölye programları hakkında detaylı bilgi aldı.

MİNİKLER DE DAHİL OLDU

Ziyaret kapsamında, Manavgat Belediyesi Türkan Sözen Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde öğrenim gören minikler de programa dahil oldu. Çocuklar, özel bireylerle ve huzurevi sakinleriyle ortak etkinliklere katılarak merkeze canlılık ve enerji kattı. Manavgat Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek, kardeş kurum ziyaretinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Manavgat Belediyesi olarak özel bireylerin yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik hizmetlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Meliha Ercan Vakfı çatısı altında faaliyet gösteren kardeş kurumlarımızla bir araya gelmek, deneyimlerimizi paylaşmak ve iş birliği imkanlarını değerlendirmek bizler için çok kıymetli.”