Erasmus proje ekibinden Kaya’ya ziyaret

ERASMUS+ KA220-SCH (VR-AR) “Sınıflarda Dijital Dönüşüm Projesi” kapsamında Trabzon’a gelen öğretim görevlileri, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya’yı makamında ziyaret etti. Eğitimde dijital dönüşümün bir zorunluluk haline geldiğini belirten Başkan Kaya, Ortahisar Belediyesi olarak bu yönde yürütülen projelere destek vereceklerini söyledi.

Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmek amacıyla yürütülen Erasmus Projesi kapsamında Trabzon’a gelen bir grup akademisyen, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya’yı ziyaret etti. ERASMUS + KA220-SCH (VR-AR) “Sınıflarda Dijital Dönüşüm Projesi” ile ilgili çalışmalar yapmak üzere Trabzon’da bulunan heyet, Başkan Kaya’ya projenin içeriğiyle ilgili bilgi verdi.

Dijital Dönüşüm Projesi’nin dijital teknolojilerin eğitimde etkin kullanımını amaçladığını belirten akademisyenler, öğrencilere yaşam boyu öğrenme yetkinlikleri kazandırılması ve eğitim kalitesinin yükseltilmesinin de projenin hedefleri arasında olduğunu ifade ettiler.

“EĞİTİMDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM BİR TERCİH DEĞİL, ZORUNLULUK HALİNE GELDİ”

Ziyaret ve bilgilendirme için teşekkür eden Başkan Kaya, eğitimin dijitalleşme sürecine dikkat çekerek, “Eğitimde dijital dönüşüm bir tercih değil, artık bir zorunluluk. Gençlerimizi, teknolojiyi doğru kullanan ve geleceğin becerileriyle donanmış bireyler olarak yetiştirmek hepimizin ortak sorumluluğu. Biz de Ortahisar Belediyesi olarak bu yönde yürütülen tüm uluslararası projelere destek vermekten büyük memnuniyet duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Ortahisar Belediyesi’nin çocuklara ve gençlere yönelik çalışmalarını anlatan Başkan Kaya, “Bizim önceliğimiz, hiçbir çocuğumuzun eğitimden mahrum kalmaması. Sosyal belediyecilik anlayışımızın merkezinde eğitimde fırsat eşitliği var. Bunun için Halk Süt, Beslenme Çantası, kırtasiye desteği, burs programları Kent Çeşmelerimizle öğrencilerimizin yanında oluyoruz” dedi.

Trabzon’un doğal güzelliklerinden etkilendiklerini dile getiren heyet üyeleri, Başkan Kaya’ya şehirde yeterli plaj bulunmayışının sebeplerini sordu. “Ne yazık ki geçmişte kıyılarımız kontrolsüz ve plansız bir şekilde yapılaşmaya açıldı, sahil bandı büyük oranda tahrip edildi” diyen Başkan Kaya, “Şimdi biz bu yanlışları düzeltmek için çalışıyoruz. Kıyılarımızı halkın kullanımına yeniden kazandırmak, denizle kent arasındaki bağı güçlendirmek için projeler yürütüyoruz. Önümüzdeki dönemde Trabzon’da denizle daha iç içe, düzenli ve erişilebilir sahil alanları göreceğiz” diyerek bu yönde yürütülen çalışmaları aktardı.

Ziyaretin sonunda misafir öğretim görevlileri, proje sürecinde sağladığı destek ve misafirperverliği için Başkan Kaya’ya teşekkür etti. Başkan Kaya, heyet üyelerine Trabzonspor forması hediye etti.

Öğretim üyeleri, Ortahisar Belediyesi’nin de desteğiyle, “Sınıflarda Dijital Dönüşüm Projesi” ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor.