Ermenek 29. Taşeli Kültür, Sanat ve Sıla Festivali yaklaşıyor

Karaman Ermenek’te geleneksel hale gelen ve her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan Taşeli Kültür, Sanat ve Sıla Festivali, bu yıl 29. kez gerçekleştirilecek. 22-23 Ağustos 2025 tarihlerinde düzenlenecek festival, binlerce katılımcıyı Ermenek’te buluşturacak. Sılaya özlem duyan hemşehriler için bir buluşma noktası olan etkinlikte, Anadolu kültürü yaşatılacak, hasretler giderilecek ve birlik-beraberlik duyguları pekiştirilecek. Kültür, sanat ve müzik dolu programıyla katılımcılara unutulmaz anlar yaşatacak festivalin detaylı etkinlik takvimi, önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak. Çevre il ve ilçelerden tüm vatandaşlar, bu anlamlı buluşmaya davet edildi.