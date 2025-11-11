Ermenek’te emeklilerin yeni buluşma noktası: Uysal–Hasan Kalan Emekliler Lokali hizmete başladı

Ermenek’te hayırsever Hasan Kalan’ın desteğiyle yapımı tamamlanan Uysal–Hasan Kalan Emekliler Lokali keyifli vakit geçirebileceği ve dinlenebileceği bu yeni mekân, Ermenek’te önemli bir sosyal yaşam merkezi olacak. Ermenek Belediye Başkanı Mustafa Bozcu ile birlikte Belediye Meclis Üyeleriyle beraber lokali ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Bozcu, yaptığı açıklamada emeklilerin toplum hayatında önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, “Emeklilerimizin bir araya gelip hoşça vakit geçirebilecekleri bu güzel mekânı ilçemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemizin kalkınmasına ve sosyal hayatına değer katan bu anlamlı desteklerinden dolayı hayırsever Hasan Kalan ve ailesine gönülden teşekkür ediyorum,” dedi. Uysal–Hasan Kalan Emekliler Lokali, konforlu iç mekânı, dinlenme alanları ve samimi atmosferiyle emeklilere yeni bir sosyalleşme alanı sunuyor. Ermenek Belediyesi, bu tür projelerle sosyal yaşamı canlandırmayı ve her yaştan vatandaşın kente aidiyetini güçlendirmeyi hedefliyor. Belediye tarafından yapılan açıklamada, “Emeklilerimizin bir araya gelip keyifli vakit geçirebileceği, sohbet edip dinlenebileceği bu güzel mekâna tüm emekli vatandaşlarımızı bekliyoruz,” denildi.