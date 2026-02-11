Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne Avrupa’dan üst üste 3’üncü kez

ELoGE 2025 Ödül Töreni, Ankara’da Türkiye Belediyeler Birliği’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Törende, Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası’nı bir yıl süreyle kullanma hakkı kazanan belediyelere ödülleri takdim edildi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ni törende Genel Sekreter Yardımcısı Avukat Nergiz Abacı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Sıla Senem Bükülmez ve daire başkanlığı personeli temsil etti.

TOPLAM 16 BELEDİYE ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

Bu yıl başvuru yapan 40 belediyeden 16’sı marka kullanım hakkı elde etti. Avrupa Konseyi’nin iyi yönetişim ilkelerini benimseyen ve bu alandaki kararlılığını sürdüren belediyeler arasından; 6 büyükşehir ve 10 ilçe belediyesi olmak üzere toplam 16 belediye ödüle layık görüldü. ELoGE sürecinde Eskişehir ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri, Türkiye’de marka kullanma hakkı elde eden ilk büyükşehir belediyeleri olmuştu. 2023 ve 2024 yıllarında da ödüle layık görülen iki belediye, 2025 sonuçlarıyla birlikte başarılarını üçüncü kez elde etti. 2026 yılı için Marka’yı kullanma hakkını Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra Adana, Ankara, Gaziantep, Manisa ve Balıkesir Büyükşehir belediyeleri ile Avcılar, Bağcılar, Bakırköy, Bornova, Etimesgut, Fatih, Odunpazarı, Sultanbeyli, Tepebaşı ve Kadıköy belediyeleri elde etti.

"BU GURUR HEPİMİZİN"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Avrupa Konseyi tarafından verilen Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası (ELoGE) ödülünü bu yıl da alarak, büyükşehirler arasında 3 yıl üst üste bu başarıyı sürdüren 2 belediyeden biri olduk. Bu ödül; şeffaflık, katılımcılık, hesap verebilirlik ve iyi yönetişim alanındaki çalışmalarımızın uluslararası düzeyde tescillenmesi anlamına geliyor. Kentimizi birlikte yönettiğimiz hemşehrilerimizle, kurumsal yapımızla ve sürekli gelişim anlayışımızla Eskişehir’i örnek bir yerel yönetim modeli haline getirmeye devam ediyoruz. Bu gurur hepimizin" diye konuştu.