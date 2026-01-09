Eskişehir'de geçen yıl da destek ve hizmetler sürdü:

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 2025’te engelli, kadın, çocuk ve ihtiyaç sahibi yurttaşlara yönelik kapsamlı destek ve hizmetlerini sürdürdü. Binlerce kişiye sağlık, eğitim, sosyal yardım ve danışmanlık hizmeti sunuldu.

SOSYAL DESTEK RAPORU

Zihinsel Engelli Gündüz Yaşam Merkezi’nden 131 birey yararlanırken; merkezde servis, günde 2 öğün yemek, atölye çalışmaları ve kişisel bakım hizmetleri sunuldu.

“Sevgi Eli Uzatıyoruz” projesi kapsamında bin 418 kişiye 13 bin 844 kez kuaförlük, bin 462 kişiye 16 bin 310 kez banyo hizmeti verildi. Evde Temizlik Hizmetinden ise 423 kişi yararlandı ve toplam 883 kez temizlik yapıldı.

Ocak–Kasım 2025 döneminde 99 engelli vatandaşa tıbbi cihaz desteği sağlanırken, Avantaj Taksi hizmeti bin 291 kez ücretsiz ulaşım desteği sundu.

Özel Gereksinimliler Şube Müdürlüğü, yıl boyunca Alzheimer, Engelliler, Otizm Farkındalık ve Down Sendromu günleri kapsamında sergi, yarışma ve atölye çalışmaları düzenleyerek sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaptı.

KADINLARA YOĞUN DESTEK

Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü, 2025 yılı boyunca binlerce kadına, aileye ve çocuğa yönelik hizmet sundu. Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi’nde psikolojik, beslenme, hukuki ve sağlık alanlarında 22 bin 653 kez danışmanlık ve destek hizmeti verildi. Merkezde ayrıca 19 bin 955 kez hijyenik ped desteği sağlandı.

Kadın sağlığına yönelik 8 eğitim ve seminerde 498 kadına, sağlıklı beslenme eğitimlerinde ise 254 kişiye ulaşıldı. Aile Danışma Birimi tarafından çocuklar, yetişkinler ve ailelere bin 883 kez danışmanlık hizmeti sunulurken; eğitim ve atölyelerle 505 çocuk ve yetişkine ulaşıldı.

Eşitlik Birimi çalışmaları kapsamında 3 yıllık Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlanarak meclisten geçirildi, eğitim ve atölyelerle 200 kişiye ulaşıldı. Kadınlara yönelik araba bakım kursu ve farkındalık etkinlikleri düzenlendi.

Bademlik Kız Öğrenci Misafirhanesi, 2025 yılında 58 kız öğrenciye güvenli barınma imkânı sundu. ESMEK birimlerinde 798, Es Çocuk Evi’nde ise 159 kez aile ve çocuklara yönelik danışmanlık hizmeti verildi.

BİNLERCE HANEYE ULAŞILDI

Sosyal Yardım Hizmetleri Şube Müdürlüğü, 2025 yılında binlerce haneye ve çocuğa destek sağladı. Gıda yardımları kapsamında 3 bin 546 haneye 5 bin 515 gıda kolisi, 411 haneye 521 kahvaltılık kolisi ulaştırıldı. 4 bin 487 haneye 15,7 milyon TL Sosyal Destek Kartı yüklemesi yapılırken, 75 çölyak ve PKU hastası haneye 211 bin TL destek sağlandı.

Öğrenciler için bin 688 haneye 7 bin 607 beslenme paketi, bin 411 öğrenciye kırtasiye, 45 haneye yorgan, 154 üniversite ve 3 lise öğrencisine eğitim desteği verildi. Aşevi aracılığıyla 148 bin 320 sıcak yemek dağıtıldı. Yakacak kapsamında bin 307 haneye kömür, bin 50 haneye 4 bin 200 kg soğan yardımı yapıldı.

Bebek ve hasta bakımı için 223 haneye bin 480 bebek bezi, 203 haneye 2 bin 228 hasta bezi desteği sağlandı. 186 evsiz vatandaşa konaklama hizmeti sunulurken, 3 bin 500 hanede sosyal inceleme gerçekleştirildi.

Çocuk Hakları Birimi tarafından 11 bin 906 çocuğa doğrudan hizmet verildi. Düşler Atölyesi ile 2 bin 246 çocuk, Es Çocuk Evi’nde 92 çocuk, Sivrihisar Çocuk Evi’nde 29 çocuk hizmetlerden yararlandı. Ailelere ve çocuklara yönelik yüzlerce etkinlik ve danışmanlık çalışması yıl boyunca sürdürüldü.

ESMEK’TEN SON 1 YILDA YOĞUN EĞİTİM VE SOSYAL FAALİYET

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ESMEK Sanat Meslek Eğitim Kursları, son 1 yılda 16 eğitim merkezi ve 12 oyun evi ile hizmet verdi. 320 branşta bin 837 kurs açılırken, 15 online branşta 29 online kurs düzenlendi. Yıl boyunca 452 etkinlik gerçekleştirildi ve toplam 36 bin 808 kursiyere ulaşıldı. Kursiyerlerin yüzde 74’ünü kadınlar (27 bin 163), yüzde 26’sını erkekler (9 bin 645) oluşturdu. Hizmetlerden 17 bin 26 çocuk ve 2 bin 796 yaşlı yararlandı.

ESMEK, yıl içinde Çamlıca ve Mihalıççık’ta yeni merkezler açarken, Beylikova, Sivrihisar ve Sarıcakaya’daki eğitim merkezlerini yeni mekânlara taşıdı. Sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında 13 okul ve kütüphaneye bin 476 kitap bağışlandı, 8 ilçede ücretsiz saç kesimi etkinliği yapıldı. Sağlık, çevre ve farkındalık alanlarında eğitimler verilirken; 4 büyük şenlik, sergiler ve halka açık konserlerle Eskişehirlilerle buluşuldu.

Ayrıca son 1 yıl içinde gençlik merkezlerinde 86 atölye, 9 çalıştay, 4 stant, 1 konser, 5 gezi ve benzeri toplam 365 etkinlikte 18 bin 510 kişiye; kütüphanelerde ise 110 etkinlik ile birlikte kütüphane hizmetlerinden faydalanan gençler dâhil olmak üzere toplam 24 bin 297 kişiye hizmet verildi.

2025 yılında Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın çalışmalarını değerlendiren Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce birlik ve beraberlik vurgusu yaparak şu açıklamalarda bulundu:

“2025 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak kentimizde sosyal dayanışmayı güçlendirmeye devam ettik. Engelli, yaşlı, kadın, çocuk ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olduk; eğitimden sağlığa, sosyal yardımdan danışmanlığa kadar binlerce kişiye destek verdik. ‘Sevgi Eli Uzatıyoruz’ projemizle vatandaşlarımıza kuaför, banyo ve temizlik hizmeti sunduk; ESMEK ile binlerce kursiyere eğitim imkânı sağladık, çocuklar ve yaşlılar için sosyal etkinlikler düzenledik.

Kadınlarımıza, ailelerimize ve çocuklarımıza yönelik danışmanlık ve farkındalık çalışmalarıyla dayanışmamızı artırdık. Sosyal yardımlarımızla binlerce haneye gıda, yakacak, bebek ve hasta bakımı desteği ulaştırdık; çocuk haklarını koruma çalışmalarımızla çocuklarımıza dokunduk. 2025 bize gösterdi ki, birlik ve dayanışmayla güçlü bir toplum inşa edebiliriz. Eskişehir olarak birbirimize uzattığımız her el, hepimizin hayatını güzelleştiriyor. Gelin, dayanışmayı büyütmeye devam edelim. Paylaşmak, birlikte büyümek demektir.”