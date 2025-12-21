Eskişehir’den Türkiye’ye açılan proje: Tekstil Üretim ve Tasarım Merkezi

Yaklaşık bin 400 belediyenin doğal üye olarak yer aldığı Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) 7. Yerel Yönetimler Sempozyumu, Ankara Üniversitesi ortaklığında gerçekleştirildi. Sempozyum kapsamında belediyelerin projeleri ilk defa görücüye çıktı. Bu kapsamda Başkanlığını Kazım Kurt’un yaptığı Eskişehir Odunpazarı Belediyesi’nin Tekstil Üretim ve Tasarım Merkezi projesi, ‘Belediyecilik Forumu’ kapsamında sunum yapma hakkı kazanan sekiz proje içerisinde yer aldı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KADIN İSTİHDAMI

Sempozyumun üçüncü gününde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde gerçekleştirilen Belediyecilik Forumu’nda, Odunpazarı Anonim Şirketi Genel Müdürü Nilgün Paşaoğlu Armutlu, Tekstil Üretim ve Tasarım Merkezi’ni Türkiye’nin dört bir yanından gelen katılımcılar ile akademisyenlere anlattı. Armutlu sunumunda, merkezin kuruluş sürecini, güçlü ve teknolojik sürdürülebilir üretim altyapısını, karlılık modelini ve yine sürdürülebilir kadın istihdamı politikasını aktararak, Türkiye genelinde örnek alınan bir proje haline geldiğini vurguladı. Armutlu ayrıca, projeye her aşamada destek veren Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a teşekkür ederek, Odunpazarı Belediyesi’nin yenilikçi, kamucu ve sosyal belediyecilik odaklı projelerle Türkiye’ye örnek olmaya devam edeceğini belirtti.

KAPASİTE ARTMAYA DEVAM EDİYOR

2023’ün ocak ayında, 80 metrekarelik alanda, Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezlerinde dikiş eğitimi alan beş kursiyer kadın ve 13 makine ile tekstil atölyesi kurularak üretim süreci başladı. Eylül 2024 itibariyle 220 metrekarelik alanda, son teknolojiyle donatılmış bir Tekstil Üretim ve Tasarım Merkezi kuruldu. Şu anda 21 kadının istihdam edildiği merkezin makine sayısı 34’e çıkarıldı. Hedef, 2026 yılında 50, 2029 yılında 100 kadına istihdam sağlayarak merkezin üretim kapasitesini genişletmek. Merkez, üç yıllık süre zarfında 192 bin parça tekstil ürünü üretti. Tekstil Üretim ve Tasarım Merkezi, Odunpazarı Belediyesi’nin ihtiyaçları dışında pek çok belediye ve özel şirkete hizmet vermeye başlayarak hem tasarrufun hem de karlılığın örneğini sunuyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Çifteler Belediyesi, Alpu Belediyesi, Mahmudiye Belediyesi, Seyitgazi Belediyesi, Yeşilova Belediyesi, Kemalpaşa Belediyesi, Hopa Belediyesi, Köyceğiz Belediyesi, Bozüyük Belediyesi, Bilecik Belediyesi, Evciler Belediyesi, Mahmudiye Ziraat Odası ve iki özel işletmenin tekstil ihtiyaçlarını karşılayan merkezin kapasitesi, her geçen gün artıyor.