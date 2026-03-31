Etimesgut, Başkan Beşikçioğlu ile kendini buldu: ‘Örnek bir model kurabilmenin gururunu yaşıyorum’

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde CHP’den aday olarak seçimleri kazanan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, başta bölgeye, sonra Ankara’ya renk getirdi. Sanatçı kişiliğinin yönetim anlayışına yansıtan Beşikçioğlu, Etimesgutlu yurttaşlara yönelik kültür sanat hizmetleri gerçekleştirdi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket etti ve sosyal donatı alanlarını arttırdı. Beşikçioğlu, yönetiminin ikinci yılı kapsamında Cumhuriyet’in sorularını yanıtladı.

‘ETİMESGUT’A NEFES ALDIRAN YAŞAM ALANLARI KAZANDIRDIK’

Yönetime geldiğinizden bu yana yaptığınız hizmetler neler?

“Göreve geldiğimiz ilk gün net bir irade ortaya koyduk: Etimesgut’ta yaşam kalitesini yükselten, sosyal adaleti güçlendiren ve her kesime dokunan bir belediyecilik anlayışını hayata geçirmek. Bu yaklaşımı sözde bırakmadık; sahada, projelerde ve günlük yaşamın her anında somut sonuçlara dönüştürdük. İlçemizin dört bir yanında planlı, disiplinli ve hızlı bir çalışma yürüttük. Altyapıdan üstyapıya kadar geniş bir alanda kapsamlı adımlar attık. On binlerce metrekare asfalt serimi gerçekleştirdik; yeni parklar, yeşil alanlar, yürüyüş yolları, spor sahaları ve çocuk oyun alanlarıyla Etimesgut’a nefes aldıran yaşam alanları kazandırdık. Kent meydanları ve çevre düzenlemelerinde bilimsel ve estetik yaklaşımı esas aldık.”

Bu noktada hizmetlerin bazılarından biraz daha ayrıntılı söz edebilir misiniz?

“Sosyal belediyecilikte örnek gösterilen bir model kurduk. Ahi-Kent Lokantası ile vatandaşlarımızın sağlıklı ve erişilebilir yemeğe ulaşmasını sağladık. Kadınların sosyal ve ekonomik yaşamda daha aktif rol alması için Afet İnan Kadınlar Lokali’ni hayata geçirdik; kısa sürede üretimin, paylaşımın ve güçlenmenin merkezi oldu. Eğitim alanında kalıcı yatırımlara imza attık. Türkan Saylan Gündüz Bakımevi ve Kreş ile çocuklarımız için güvenli ve nitelikli bir eğitim ortamı oluşturduk. Bu süreçte akademik iş birliklerini esas aldık; kreşlerimizdeki eğitim kadrolarımızın belirlenmesinden içeriklerin oluşturulmasına kadar alanında uzman akademisyenlerle birlikte hareket ettik.

ETİMGEM ile gençlerimizin eğitim yolculuğuna doğrudan destek sunduk; fırsat eşitliğini güçlendiren güçlü bir yapı kurduk. Kültür ve sanatta Etimesgut’un vizyonunu genişlettik. Kent tiyatromuz, emekli tiyatromuz, festivallerimiz ve uluslararası etkinliklerimizle ilçemizi kültür ve sanatın güçlü merkezlerinden biri haline getirdik. Sanatı hayatın merkezine alan bir anlayışı kalıcı hale getirdik. Emeklilerimiz için üretim, sosyalleşme ve aktif yaşam odaklı projeler geliştirdik. Sosyal destek çalışmalarımızla binlerce haneye ulaştık; dayanışmayı büyüten güçlü bir bağ kurduk. GERİBASS uygulamamızla ilçemizin dört bir yanında ücretsiz ulaşımı yaygınlaştırdık, ikram karavanlarımızla her sabah hemşehrilerimizin yüzünde sıcak bir gülümseme olduk.”

‘ETİMESGUT’U DAHA GÜÇLÜ BİR KÜLTÜR MERKEZİ HALİNE GETİRECEĞİZ’

Belediyeniz, Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası (ELoGE) ödülünü de kazandı. Bu başarıyı nasıl yorumlarsınız?

“Tüm bu çalışmalarımızın uluslararası düzeyde de karşılık bulması bizim için ayrı bir gurur kaynağı oldu. Etimesgut Belediyesi olarak, Avrupa Konseyi tarafından verilen Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası (ELoGE) ödülünü üst üste ikinci kez kazanarak yönetim anlayışımızın doğruluğunu bir kez daha tescilledik. Türkiye Belediyeler Birliği ev sahipliğinde düzenlenen törende aldığımız bu ödül; şeffaflık, katılımcılık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda yürüttüğümüz belediyeciliğin uluslararası ölçekte takdir gördüğünün somut bir göstergesi oldu. Bu başarıyı yalnızca bir ödül olarak görmüyor; Etimesgut’ta kurduğumuz güçlü, adil ve sürdürülebilir yönetim modelinin dünyaya örnek olma yolunda ilerlediğinin önemli bir işareti olarak değerlendiriyoruz.”

İLERLEYEN SÜREÇTE PROJE KAPSAMINDA HEDEFLERİNİZ NELER?

“Önümüzdeki dönemde yakaladığımız bu güçlü ivmeyi daha ileri taşıyacak, Etimesgut’ta sosyal belediyeciliği daha derinlikli, daha kapsayıcı ve daha katılımcı bir yapıya dönüştüreceğiz. Amacımız; her yaştan, her kesimden vatandaşın günlük yaşamına doğrudan dokunan, hayatı kolaylaştıran ve eşitliği güçlendiren projeleri hayata geçirmek. Kent Lokantası, emekli lokali, gençlik merkezleri, ETİMGEM gibi eğitim projelerini büyüteceğiz. Yeni sosyal tesisler inşa edecek, yeşil alanları arttıracağız. Kültür ve sanat alanında attığımız adımları büyüterek Etimesgut’u uluslararası ölçekte daha görünür, daha güçlü bir kültür merkezi haline getireceğiz.”

‘VATANDAŞIN İRADESİNİ KARŞILIKSIZ BIRAKMADIK’

Yaptığınız hizmetler, sizin gözlemlerinize göre yurttaşlarda nasıl karşılık buluyor?

“Bu yola çıkarken hemşehrilerimize bir soru sorduk: ‘Birlikte yönetmeye hazır mısınız?’ Etimesgut bu soruya güçlü bir şekilde karşılık verdi. Göreve geldiğimiz günden bu yana gördüğümüz tablo çok net. Vatandaşlarımız sürecin içinde yer almak, sözünü söylemek ve yaşadığı kente katkı sunmak istiyor. Biz de bu iradeyi karşılıksız bırakmadık. İki yılın sonunda Etimesgut’ta güçlü, somut ve hissedilen bir değişim ortaya çıktı. Bugün Etimesgut; daha düzenli, daha canlı ve daha üretken bir kent kimliğine sahip. Sokaklarından sosyal yaşamına, kültüründen spora kadar her alanda hareketli, dinamik ve yaşayan bir yapı oluştu. Sosyal dayanışma daha güçlü bir zemine oturdu. İhtiyaç anında birbirine dokunan, paylaşan ve birlikte hareket eden bir kent kültürü gelişti.

Belediyecilik anlayışımız, vatandaşın hayatına temas eden kapsamlı bir sosyal destek sistemine dönüştü. Vatandaşlarımızla kurduğumuz bağ daha samimi, daha güçlü ve daha sürdürülebilir bir noktaya ulaştı. Her talebi duyan, sahada aktif olan ve çözüm üreten bir yönetim anlayışıyla güveni büyüttük. Önümüzdeki süreçte bu yapıyı daha da ileri taşıyacak, Etimesgut’u sosyal belediyeciliğin en güçlü ve en örnek şehirlerinden biri haline getireceğiz.”

Etimesgut'ta göreve geldiğiniz günden bu yana kültür-sanat alanında yapılan ‘Kentfest’ gibi etkinliklerin çoğaldığını görüyoruz. Bu sanatçı kimliğinizden kaynaklı mıydı, yoksa kentte bunun eksikliği hissediliyor muydu?

“Kültür-sanat alanına yapılan yatırımların, insana yatırım olduğunu düşünüyorum. İnsan, yaşamın temel dinamiklerinden. Yaşam da yalnızca yapmaktan değil, anlamaktan da geçiyor. Bu sebeple, kültür sanat alanındaki yatırımları; eğlence aktivitesi olarak görmüyorum. Bu mesleki geçmişimle birlikte, insanlara hikaye anlatmanın ve ardından aldığım dönütlerin yaşamla ilişkisi üzerine de düşünebileceğimiz bir şey. Hafıza, yaşam ile ancak sanat aracılığıyla buluşuyor. Bu sebeple, yaşamın ödevler ve görevlerin yanında, bir andan, geri gelmeyecek bir andan, anlamaktan geçtiğini oldukça önemsiyorum. Belediye Başkanlığı görevinde olmadan önce de birçok farklı sanat girişiminde bulundum, belediye başkanı değilken de başka belediye başkanlarına bu ihtiyaçtan bahsettiğim çok zaman oldu. En sonunda, buradayım. Şimdi örnek bir model kurabilmenin gururunu yaşıyorum.”

‘KENTFEST DEVAM EDECEK’

Kentfest, başarılı bir proje olarak yurttaşların karşısına çıktı. Biletler hızlıca satıldı, oyunlar çok beğenildi. Bu yıl da böyle bir festival görebilecek miyiz?

“Uluslararası bir festival düzenlemek, kolay değil. Göreve geldikten yaklaşık 6 ay sonra bir festival düzenledik ve kent tiyatrosunun açılışını yaptık. Bu hikayelerin Etimesgut’ta toplanması ve dünyaya yeniden anlatılması anlamına geliyor. Başta Etimesgut ve Ankara halkı olmak üzere ortaya çıkan bu hareketlilik 2025 yılında ikincisi ile devam etti, devam edecektir. Etimesgut’un marka değeri açısından, tanıtımı açısından ve ev sahipliği açısından ilk günkü heyecanımla arkasında durduğum, halkımızın da teveccühüyle daha ileriye götürmeye heveslendiğim bir proje Kentfest. Tüm yurttaşlara teşekkür ediyorum ve beklentiyi gördüğümü bilmelerini istiyorum.”