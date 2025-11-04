Etimesgut Belediyesi dalış etkinliklerini sürdürüyor

Etimesgut Belediyesi’nin düzenlediği “Çocuklar İçin Dalış” etkinliği, 8 yaş ve üzeri çocuklara su altı dünyasını tanıtmayı hedefliyor. Program kapsamında su altını tanıtan animasyon gösterileri, temel scuba ekipmanlarının tanıtımı, havuz içi sualtı parkuru gibi aktiviteler yer alıyor. Ayrıca çevre ve denizler hakkında bilgilendirme yapılacak ve katılımcılara sertifika verilecek. Bu etkinlikle çocuklar hem eğlenecek hem de deniz ekosistemini tanıyarak çevre bilincini geliştirecekler.

2. DÖNEM TEMEL DALIŞ KURSLARI BAŞLIYOR

Etimesgut Belediyesi’nin bir diğer projesi ise profesyonel eğitmenler ve milli takım antrenörleri eşliğinde gerçekleştirilecek 2. Dönem Temel Dalış Kursu. Kurs programında temel yüzme eğitimi, scuba (tüplü dalış) teorik ve uygulamalı eğitimleri, havuz içi dalış uygulamaları ile uluslararası geçerliliğe sahip TSSF/CMAS brövelendirme fırsatı yer alıyor. Programı başarıyla tamamlayan katılımcılar, sporcu lisansı edinme ve dalış sporunda süreklilik imkânı elde edecek. Her iki etkinlik için de ön kayıt ve bilgi almak isteyen yurttaşlar, 0533 920 19 74 numaralı telefondan iletişime geçebilir veya afişlerde yer alan QR kodu okutarak kayıt formuna ulaşabiliyor