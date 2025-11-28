Etimesgut Belediyesi emekli tiyatrosu “Söz mü?” oyunuyla birçok anlamlı buluşmaya imza attı

Etimesgut Belediyesi Emekli Tiyatrosu, yeni sezonun açılış oyunu “Söz mü?” ile 15–23 Kasım tarihleri arasında her gün aralıksız sahne alarak büyük bir başarıya imza attı. 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi Ali Cem Köroğlu Sahnesi’nde gerçekleştirilen gösterimler, emekli oyuncuların enerjisi ve izleyicilerin yoğun ilgisiyle dolu dolu geçti. Yenilenen kadrosu ile sahneye çıkan topluluk, hem üretmenin hem de toplumla buluşmanın heyecanını yaşadı.

Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu’nun sanatı toplumla buluşturma vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Emekli Tiyatrosu, bu sezon da farklı kesimlerden yüzlerce kişiyi tiyatro aracılığıyla bir araya getirdi.

Oyun, bir hafta boyunca Oyak Göksupark Konutları, Altay Mahallesi Muhtarlığı, Şehit Osman Avcı Mahallesi Muhtarlığı, Körler Derneği, Eryaman Mahallesi Muhtarlığı, Sincan Süleyman Demirel Anadolu Lisesi, Pir Sultan Abdal Derneği ve Tunahan Mahallesi Muhtarlığı için özel davetlerle düzenlendi; tüm davetli gruplar Ali Cem Köroğlu Sahnesi’nde misafir edilerek aynı sahnede sanatla buluşturuldu.

Mahalle muhtarlıklarının davet günlerinde vatandaşlar sanata kolayca erişim fırsatı bulurken, Sincan Süleyman Demirel Anadolu Lisesi öğrencileri de trafik kurallarının önemini eğlenceli bir dille işleyen oyunu ilgiyle takip etti. Körler Derneği ile gerçekleştirilen buluşma ise sanatın toplumsal engelleri aşan bir güç olduğunu bir kez daha gösterdi. Pir Sultan Abdal Derneği, Oyak Göksupark ve Tunahan Mahallesi gibi farklı mahallelerden gelen izleyiciler de oyunu büyük beğeniyle izledi. Komedi ve dans unsurlarıyla örülü 65 dakikalık tek perdelik oyun “Söz mü?”; mizahı eğitici bir içerikle birleştirerek tüm izleyicilere keyifli bir deneyim sundu.