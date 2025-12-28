Cumhuriyet Gazetesi Logo
28.12.2025 17:24:00
Canım Oğlum filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Canım Oğlum filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Canım Oğlum filminin konusu ne? Canım Oğlum filminin oyuncuları kim?

Canım Oğlum filminin yönetmen koltuğunda Bilal Kalyoncu oturuyor. Filmin senaristliğini Koray Yeltekin üstleniyor. Peki, Canım Oğlum filminin konusu ne? Canım Oğlum filminin oyuncuları kim?

CANIM OĞLUM FİLMİNİN KONUSU NE?

Bayram Şekeri, ebeveynleri ayrılan genç Mete'nin gözünden ailesinin başından geçenleri konu ediniyor. Yusuf ve Pınar’ın bir türlü yürütemedikleri evlilikleri boşanma ile sonuçlanmış, bir daha oğlu Mete’yi göremeyeceğinin korkusunu yaşayan Pınar ise çareyi onu Almanya’ya kaçırmakta bulmuştur. Aradan geçen 10 yılda Mete için bir gelecek inşa eden Pınar, bir gün rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldığında beyninde tedavisi mümkün olmayan bir tümör olduğunu öğrenir. Öldükten sonra oğlunun kimsesizler yurdunda büyümesini istemediğinden de onu babasına emanet etmek için Türkiye’ye geri getirir.

CANIM OĞLUM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Öykü Gürman

Arben Akış

Deniz Oral

CANIM OĞLUM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Canım Oğlum filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.3 olarak belirlendi.

