Etimesgut Belediyesinden ikram karavanları: İlk çorba Beşikçioğlu'nun elinden

Etimesgut Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Soğuk kış günlerinde sabah mesaisine giden emekçilerin ve okula giden öğrencilerin güne daha sıcak ve sağlıklı bir başlangıç yapabilmesi amacıyla başlatılan “İkram Karavanları” uygulaması, metro çıkışlarında yurttaşlarla buluşmaya başladı. İlk gün çorba ikramını Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu gerçekleştirdi.

Uygulama kapsamında İkram Karavanı, hafta içi her gün saat 07.30 – 11.00 arasında Eryaman 1-2 Metro Durağı çıkışında yurttaşlara hizmet verecek. Etimesgut Belediyesi, karavanların farklı noktalarda hizmet verebilmesi ve çoğaltılması için çalışmalarını sürdürüyor.