Etimesgut Kent Konseyi’nde Kışlık Ata Tohumu Takas Etkinliği gerçekleştirildi

Etimesgut Belediyesi Kent Konseyi ile Ata Tohum Takas Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği “Kışlık Ata Tohumu Takas Etkinliği”, Etimesgut Kent Konseyi binasında gerçekleştirildi. Yerel tohumların korunması, çoğaltılması ve toplumda farkındalık oluşturulmasını amaçlayan etkinlik yurttaşlar tarafından da ilgi gördü.

Program, Etimesgut Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ayhan Yılmaz’ın açılış konuşmasıyla başladı. Yılmaz, ata tohumlarının kültürel ve tarımsal miras açısından taşıdığı değeri vurgulayarak yerel çeşitlerin yaşatılmasının önemine dikkat çekti.

Açılışın ardından Hacettepe Üniversitesi Biyoçeşitlilik Araştırma ve Uygulama Merkezi’nden Dr. Şenay B. Topaloğlu, “Yerel Tohumlar ve Tarımsal Biyoçeşitlilik” başlıklı eğitimiyle katılımcılara kapsamlı bir sunum yaptı. Topaloğlu, yerli tohumların sürdürülebilir tarımda oynadığı önemli role değindi.

Programın ilerleyen bölümünde Ata Tohum Takası Derneği Başkanı Beyazıt Ekiz, “Tohum Alma ve Saklama” eğitimiyle üreticilere ve ilgililerine uygulamaya yönelik bilgiler aktardı. Ekiz, ata tohumlarının doğru yöntemlerle saklanmasının uzun vadeli korunma açısından hayati olduğunu belirtti. Eğitimlerin ardından düzenlenen tohum takas bölümünde, katılımcılar kendi yerel tohumlarını birbirleriyle paylaşarak çeşitliliği artırdı.