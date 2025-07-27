Etimesgut’ta 70 bin yurttaşa ücretsiz ulaşım

Etimesgut Belediyesi ulaşım alanında devrim niteliğinde bir projeyi hayata geçirdi. “Geribass” adı verilen ücretsiz otobüs hizmeti, sadece dört ayda 70 bin yurttaşın ulaşım ihtiyacını karşıladı. Her gün düzenli olarak sefer yapan Geribass otobüsleri, vatandaşların belediyeye ait kültür merkezlerine, spor salonlarına, gençlik merkezlerine ve sosyal tesislere kolaylıkla ulaşmasını sağlıyor.

‘AYRICALIK DEĞİL TEMEL HAK’

Projenin önemine değinen Başkan Erdal Beşikcioğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Etimesgut’ta halkımızın hayatını kolaylaştırmak için buradayız. Özellikle dezavantajlı mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın sosyal, kültürel ve belediye hizmetlerine erişimini sağlamak adına Geribass Projesi’ni başlattık. Ulaşım, bir ayrıcalık değil, herkesin hakkıdır.

Bu proje ile sadece bir ulaşım hizmeti sunmuyoruz; aynı zamanda sosyal hayata katılımı teşvik ediyor, dayanışma kültürünü güçlendiriyoruz. Geribass otobüslerimiz çevreci özelliklere sahip olup, engelli bireylerin kullanımına uygun olarak tasarlandı.”

Beşikcioğlu, kısa sürede elde edilen başarıdan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

“Bu sayı bizim için bir gurur kaynağı. Vatandaşlarımızdan gelen geri bildirimler son derece olumlu. Her yaştan insan Geribass’ı sahiplendi. Bu hizmeti daha da yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.”