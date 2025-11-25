Fidanlar kadına karşı şiddetle mücadele için toprakla buluştu

Alanya Belediyesi Kadın Politikaları ve Aile Destek Merkezi öncülüğünde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında anlamlı bir çevre ve farkındalık etkinliği düzenlendi. “Fidanları Büyütüyoruz, Kadınları Yaşatıyoruz” sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve dayanışma bilincini güçlendirmek amacıyla yangından zarar gören orman alanlarında yapıldı. Asmaca Mahallesi Gedevet Mevkii’ndeki ormanlık alanda gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine, Alanya Belediye Başkan Danışmanı Faruk Konukçu ile Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Doğan’ın yanı sıra Alanya Kent Konseyi, Antalya Barosu, Alanya Kadın Hakları, Kadın Haklarını Koruma Derneği, Orman Müdürlüğü personelleri, gönüllüler ve sivil toplum temsilcileri katıldı. Doğaya nefes olurken, kadınların yaşam hakkına dikkat çekmeyi amaçlayan etkinlikte, katılımcılar dayanışma içinde fidan dikti. Alanya Belediye Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, “Şiddete karşı birlik, doğaya karşı sorumluluk duygusuyla buradayız” dedi.